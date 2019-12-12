"Шахтер" вышел в европейскую весну, но не в ту, в которую стремился. Футбол

"Горняки" проиграли наиважнейший матч сезона.

"Шахтер" вышел в европейскую весну, но не в ту, в которую стремился
Фото: twitter.com/UEFA

В заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов "Шахтер" принимал "Аталанту".

Донетчане потерпели поражение 0:3 и завершили свои выступления в турнире.

Основные события развернулись во втором тайме. И не последнее слово было за рефери поединка Феликсом Цвайером, который на 63-й минуте, при равном счете, не показал явную желтую карточку игроку гостей Луису Муриэлю, для которого этот "горчичник" был бы вторым в матче.

Зато тот же немецкий арбитр проявил излишнюю принципиальность в эпизоде с контактом защитника "Шахтера" Додо с соперником. В итоге, бразилец увидел перед собой красную карточку и оставил свою команду доигрывать матч в меньшинстве.

После удаления Додо "Аталанта" еще дважды расписалась в воротах Андрея Пятова.

В параллельном матче немотивированный "Манчестер Сити" одержал волевую победу на выезде над загребским "Динамо" 4:1.

Благодаря профессиональному отношению футболистов "МанСити" к своему ремеслу, "Шахтер" занял не последнее место в своей группе, что дало возможность подопечным Луиша Каштро продолжить свои выступления весной в Лиге Европы.

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