WADA намерена запретить РоSSии выступать на соревнованиях даже под нейтральным флагом
Агентство считают действующее наказание недостаточно жестким.
WADA сегодня обсудит возможность наложение большего штрафа на РоSSию, вплоть до абсолютного отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях, даже под нейтральным флагом.
Данный вопрос будет поднят на конференции WADA, после чего направлен в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает The Times.
"На первый взгляд, наказание для РоSSии выглядит жестким. Однако роSSийские спортсмены могут выступать на чемпионатах мира, Олимпиаде и других соревнованиях под нейтральным флагом. Есть вероятность того, что данное решение будет обжаловано. Поэтому наши намерения понятны - мы хотим полностью отстранить РоSSию от участия в соревнованиях", - цитирует представителя WADA Викторию Аггар издание.
Напомним, согласно наложенным WADA санкциям, на соревнованиях россияне смогут выступать без флага и гимна, а к участию в турнирах могут быть допущены "чистые" в отношении допинга спортсмены.