WADA намерена запретить РоSSии выступать на соревнованиях даже под нейтральным флагом

Агентство считают действующее наказание недостаточно жестким.

WADA намерена запретить РоSSии выступать на соревнованиях даже под нейтральным флагом
Фото: sports.ru

WADA сегодня обсудит возможность наложение большего штрафа на РоSSию, вплоть до абсолютного отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях, даже под нейтральным флагом.

Данный вопрос будет поднят на конференции WADA, после чего направлен в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает The Times.

"На первый взгляд, наказание для РоSSии выглядит жестким. Однако роSSийские спортсмены могут выступать на чемпионатах мира, Олимпиаде и других соревнованиях под нейтральным флагом. Есть вероятность того, что данное решение будет обжаловано. Поэтому наши намерения понятны - мы хотим полностью отстранить РоSSию от участия в соревнованиях", - цитирует представителя WADA Викторию Аггар издание.

Напомним, согласно наложенным WADA санкциям, на соревнованиях россияне смогут выступать без флага и гимна, а к участию в турнирах могут быть допущены "чистые" в отношении допинга спортсмены.

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