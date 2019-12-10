WADA назвало виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила

РоSSию ожидают серьезные спортивные санкции.

WADA назвало виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила
Фото: sports.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в своем отчете обнародовало информацию о количестве роSSийских спортсменов, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил.

WADA открыло дела в отношении 41 тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста, сообщает "Спорт-Экспресс", со ссылкой на официальный сайт организации.

Также рассматриваются два дела роSSийских биатлонистов, которые инициировал Международный союз биатлонистов (IBU).

Кроме того, WADA оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о делах 66 спортсменов из РоSSии.

Напомним, 9 декабря исполком WADA утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для РоSSии за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе - 4-летний запрет на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на соревнованиях не может подниматься флаг РФ.

РоSSийские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники роSSийской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса WADA и посещать крупные соревнования.

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