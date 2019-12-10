FIDE проигнорирует WADA и оставит все турниры в РоSSии, - президент организации

Шахматная федерация хочет полностью обойти решение WADA.

FIDE проигнорирует WADA и оставит все турниры в РоSSии, - президент организации
Аркадий Дворкович
Фото: peoples.ru

РоSSийский президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил, что все запланированные международные шахматные турниры пройдут в РоSSии, невзирая на решение WADA.

"С декабря по август в РоSSии запланированы несколько крупнейших международных соревнований, в том числе чемпионат мира по рапиду и блицу, Владивосток примет половину матча за женскую шахматную корону, Всемирные шахматные Олимпиаду и Паралимпиаду. Я говорю официально: все запланированные FIDE турниры пройдут в РоSSии", - цитирует спортивного функционера ТАСС.

"С юридической, технической точки зрения нет оснований для переноса этих соревнований из РоSSии. Контракты все подписаны, спонсоры определены, уже инвестированы ресурсы в организацию и проведение. Несмотря на то, что у нас нет никаких проблем с допингом, на всех крупных соревнованиях шахматисты сдают допинг-тесты, и к нам со стороны WADA претензий нет", - отметил бывший заместитель председателя правительства РФ.

Напомним, 9 декабре в Лозанне WADA единогласно дисквалифицировал РоSSию на 4 года. Этой стране запрещено участие в крупных международных соревнованиях (в том числе, Олимпийских играх и чемпионатах мира), а также право их принимать, на турнирах не может подниматься флаг РФ.

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