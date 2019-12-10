Глава РУСАДА раскритиковал высшее спортивное руководство РоSSии

Юрий Ганус заметил, что РоSSия не сможет оспорить дисквалификацию от WADA.

Глава РУСАДА Юрий Ганус высказался касательно дисквалификации роSSийских команд с международных турниров по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 4 года, и назвал виновных в случившемся.

"Сегодня, к сожалению, не произошло ничего сверхъестественного, - начал свою речь Ганус. – Исполком WADA принял решение, которое полностью соответствует рекомендациям комитета по соответствию. А эти рекомендации опираются исключительно на главу 11 стандарта по соответствию подписавшихся сторон", - цитирует главу РУСАДА РИА "Новости".

"Сможет ли РоSSия оспорить решение? Нет, этого шанса нет. Можно делать все, что угодно, но практика такова - это не работает. Апелляция просто отсрочит вступление решения в силу", - отметил Ганус.

При этом Ганус отметил неэффективность действий лиц, ответственных за выход РоSSии из допингового кризиса.

"Деятельность лиц, которые решали вопросы с выходом из кризиса, оказалась несостоятельной. Я говорю это как руководитель РУСАДА. Я имею в виду меры, связанные с выходом из допингового кризиса", - уточнил Ганус.

Исполком WADA в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC)организации и отстранил роSSийских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только "чистые" атлеты из РоSSии, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Также принято решение запретить РоSSии проводить крупные международные соревнования в течение четырех лет.

Если РУСАДА в течение 3-х недель не согласится с этим решением, окончательное слово окажется за Спортивным арбитражным судом (CAS).