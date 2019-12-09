МОК отреагировал на санкции WADA в отношении РоSSии

МОК поддерживает самые строгие санкции в отношении тех, кто причастен к допинг-манипуляциям.

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением относительно решение исполкома WADA, который утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для РоSSии за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

"МОК осуждает манипуляции с данными Московской лаборатории. Они подрывают доверие к мировому спорту и всему спортивному движению, - цитирует сообщение организации "Спорт-Экспресс". - И МОК поддерживает самые строгие санкции в отношении тех, кто причастен к этим манипуляциям.

Также МОК благодарит экспертов WADA, которые провели детальное расследование, на основе которого и было вынесено итоговое решение. И после того, как это решение было опубликовано, МОК решил выступить с официальным заявлением.

МОК вновь настаивает на том, чтобы роSSийская сторона предоставила все необходимые материалы по этому делу. Только в этом случае можно будет убедиться в справедливости решения и избежать того, чтобы пострадали невинные. Только так можно будет снять тень сомнения с чистых роSSийских спортсменов и следующих поколений атлетов.

Мы поддерживаем санкции WADA, но еще должны их подробно проанализировать, - отмечается в конце заявления. - МОК настаивает, что любые санкции должны соответствовать законам и уважать права человека. Виновные должны понести серьезное наказание. Однако мы просим подойти крайне скрупулезно к каждому случаю. Мы надеемся, что справедливость восторжествует".

Исполком WADA проголосовал за лишение РоSSии на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

У РУСАДА есть 21 день на подачу апелляции, решение по которой будет принимать CAS.

Отмечается, что Международный паралимпийский комитет признал решение WADA о санкциях в отношении РоSSии.