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2019-12-09
В ФИФА прокомментировали решение WADA об отстранении РоSSии от соревнований. Футбол
В футбольной организации осторожно высказались насчет потенциальных санкций в отношении россиян.
Фото: championat.com
В ФИФА отреагировали на 4-летние санкции в отношении РоSSии, утвержденные исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета WADA. Мы находимся в контакте с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций. Решение относительно возможного распространения санкций на футбол будет принято вместе с ними", - цитирует пресс-службу ФИФА championat.com.
Ранее сообщалось, что запрет в отношении РоSSии от WADA коснется крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.