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2019-12-09
Малиновский забил великолепный дебютный гол за "Аталанту" в чемпионате Италии
Руслан помог бергамскому клубу одолеть соседей из Вероны.
Руслан Малиновский
Фото: © Atalanta B.C
В рамках 15-го тура чемпионата Италии соперник "Шахтера" по групповому этапу Лиги Чемпионов – "Аталанта" принимала "Верону".
Матч на "Гевисс Стэдиум" выдался на редкость боевым и результативным, и завершился волевой победой хозяев 3:2.
Поучаствовал в победе бергамцев и украинский легионер Руслан Малиновский.
Именно игрок сборной Украины сравнял счет в матче на предпоследней минуте первого тайма.
Это был дебютный гол Руслана в Серии А. При этом гол выдался на загляденье.
Для Малиновского это второй гол за "Аталанту" в 17-и матчах. Первый мяч украинец провел в Лиге Чемпионов в ворота "Манчестер Сити".