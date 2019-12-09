РоSSию на четыре года отстранили от Чемпионатов мира и Олимпиад

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил РоSSию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и Чемпионатах мира.

Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой пресс-службу WADA.

"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - говорится в сообщении.

Таким образом, роSSийские спортсмены в ближайшие четыре года не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны. Также РоSSия лишится права принимать Чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий роSSийскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета РоSSии (ОКР) и Паралимпийского комитета РоSSии (ПКР).

Напомним, ранее в Кремле выразили "озабоченность" возможным отстранением РоSSии от соревнований.

В конце ноября генеральный директор РоSSийского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал, что в РоSSии была поддержка допинга на государственном уровне. После этого Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранить РоSSию от Олимпиады-2020.