Украинец Лень сделал дабл-дабл в матче НБА

В очередном матче регулярного чемпионата НБА "Атланта Хокс" на выезде обыграла "Шарлотт Хорнетс" 122:107.

В составе победителей активными действиями запомнился украинский легионер Алексей Лень.

За 19 проведенных на паркете минут Алекс успел сделать дабл-дабл: набрал 13 очков и сделал 10 подборов.

Кроме того, 26-летний украинец отдал 1 передачу, совершил 1 перехват и 1 блок-шот.

Несмотря на победу в Шарлотт, дела у "ястребов" в Юго-Восточном дивизионе Восточной конференции складываются не лучшим образом – из 23-х проведенных матчей, "Атланта" сумела выиграть только 6 или 26,1%.