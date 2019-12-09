"Заря" победой над "Динамо" окончательно "похоронила" интригу в чемпионате Украины

Луганчане сенсационно переиграли киевлян.

"Заря" победой над "Динамо" окончательно "похоронила" интригу в чемпионате Украины
Фото: Динамо

В рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве "Динамо" принимало "Зарю".

Матч на "Олимпийском" завершился неожиданным поражением хозяев 1:2.

Символично, что счет в дебюте поединка открыл динамовский воспитанник по фамилии Михайличенко – Богдан, получив мяч в штрафной площади хозяев, на замахе легко убрал защитника "Динамо" Дениса Попова и прошил ударом тезку Попова – Бойко – 0:1.

В середине тайма киевляне отыгрались. Томаш Кендзера выполнил навес в штрафную и Беньямин Вербич эффектно выиграл верховую дуэль у защитников – 1:1.

На характер игры повлияло удаление защитника "Динамо" Тамаша Кадара на 52-й минуте встречи.

Лишь 4 минуты потребовалось гостям, чтобы реализовать численное преимущество и вновь выйти в матче вперед. Дмитрий Хомченовский исполнил в штрафной соло, установив окончательный счет в матче – 1:2.

Благодаря этой победе "Заря" опустило киевлян на 3-е место в турнирной таблице, а сама взобралась на второе.

Рокировке в борьбе за "серебро" особенно должны быть рады в "Шахтере", ведь теперь отрыв "горняков" от "Динамо" составляет аж 14 очков.

Главная интрига чемпионата теперь является борьба за "серебро" – равное количество очков с киевлянами (33) имеет черниговская "Десна", от которых на 3 очка отстает "Александрия". И в следующем туре, 15 декабря "Десна" будет принимать "Динамо".

Борьба в чемпионате предстоит жаркая.

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