Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Британец вернул себе 4 чемпионских пояса.
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся долгожданный бой-реванш между американцем мексиканского происхождения Энди Руисом (34–2, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (23–1, 21 КО).
На кону стояли пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые в первом поединке Руис сенсационно отобрал у Джошуа.
На этот раз яркого события зрители не дождались.
Джошуа по-фехтовальному разложил Руиса. Работая на дистанции джебом британец лишил возможности мексиканца входить на "огневую позицию".
Самое яркое воспоминание о бое – это точный и быстрый удар справа Джошуа в голову в первом раунде, после которого у чемпиона открылось рассечение.
На одиночные всплески Руиса британец благоразумно не ввязывался и терпеливо, раунд за раундом "скирдовал" свою победу по очкам.
В итоге, эта победа вышла внушительная и неоспоримая: все судьи были единогласны - 118:110, 118:110, 119:109.
Таким образом, Джошуа вернул себе то, что ему принадлежало до 1 июня – 4 пояса чемпиона мира в тяжелом весе.
Полное видео боя: