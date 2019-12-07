"Шахтер" забил 1800-й мяч в чемпионатах Украины. Футбол

Накануне в рамках 17-го тура украинской Favbet Лиги состоялось донецкое дерби – "Шахтер" в Харькове принимал "Олимпик".

Голы Николая Матвиенко, Марлоса и Исмаили обеспечили горнякам комфортную победу 3:0.

При этом гол защитника Матвиенко оказался 1800-м для "Шахтера" в чемпионатах Украины. Дончане стали второй командой после "Динамо", достигшей этого рубежа.

1017 мячей, больше, чем кто-либо, "горняки" забили дома, 781 - в гостях, 4 - на нейтральных полях.

Список лучших бомбардиров "Шахтера" в высшем дивизионе украинского футбола возглавляют Андрей Воробей (80 голов), Луис Адриану (77) и Алекс Тейшейра (67).

"Шахтер" продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу, на 14 очков опережая "Динамо", которое завтра будет принимать "Зарю".

Обзор матча "Шахтер" - "Олимпик" - на сайте официального вещателя УПЛ.