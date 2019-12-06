ФИДЕ дисквалифицировала гроссмейстера на шесть лет за мошенничество во время игры: его "застукали" в туалете

Игорь Раусис является уроженцем Алчевска.

ФИДЕ дисквалифицировала гроссмейстера на шесть лет за мошенничество во время игры: его "застукали" в туалете
Игорь Раусис
Фото: mixnews.lv

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение дисквалифицировать Игоря Раусиса, представляющего Чехию, на шесть лет за мошенничество, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Экс-чемпион Латвии Раусис уличен в нечестной игре во время шахматного турнира во французском Страсбурге в июле и на других турнирах в период 2015-2019 годов.

Он признался в читерстве - использовал мобильный телефон и прибегал к компьютерным подсказкам.

Официальные лица довольно деликатно обходят вопрос о том, как именно были получены решающие доказательства. Но в соцсети и СМИ просочилась фотография, на которой Раусис запечатлен сидящим в туалетной кабинке со смартфоном в руке. Организаторы турнира категорически отрицают, что причастны к данной фотографии.

Фото: mixnews.lv

На момент, когда Раусиса застукали со смартфоном, он занимал 53-ю строчку в мировом рейтинге. В свои 58 лет он был самым возрастным шахматистом в топ-100.

Напомним, в декабре прошлого года почетный член ФИДЕ насмерть замерз в Москве.

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