Corriere dello Sport отреагировала на расистский скандал с названием новости "Черная пятница". Футбол

Corriere dello Sport гневно отреагировала на обвинения в расизме в своем заглавии статьи, и при этом утверждает, что газета стала жертвой "линчевания".

В частности, директор Corriere dello Sport Иван Дзадзарони опроверг обвинения издания в расизме, после того, как на обложке оказались звездные темнокожие игроки "Интера" и "Ромы" Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг с заголовком о "черной пятнице".

"Отрицание различий - это типичное поведение расиста, борющегося с расизмом. "Черная пятница" - для тех, кто хочет и может понять. Это лишь восхваление различий и гордость. Если вы не понимаете, это потому, что не можете.

Невинный и обоснованный заголовок превратили в яд люди, которые полны яда внутри", - цитирует слова Дзадзарони football-italia.

В подтверждении слов директора издания газета вышла с заглавием на первой странице: "Кто расист?".

В свою очередь, сообщество, и в первую очередь – футбольное - не оценило предприимчивость журналистов.

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) и многие клубы осудили заголовок и обложку газеты Corriere dello Sport.

The media fuels racism every day.



This is todays edition of Italian sport daily Corriere dello Sport. pic.twitter.com/0RsAmLRyfH — Fare (@farenet) 5 декабря 2019 г.

Киеву

Напомним, матч "Интер" - "Рома" состоится сегодня, начало - в 21:45 по

Во всяком случае, внимание к матчу гарантировано.