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2019-12-04
Стартовала официальная продажа билетов на Евро-2020
У болельщиков будет 14 дней на их приобретение.
Стартовала официальная продажа билетов на чемпионат Европы-2020, который состоится в 12-и европейских городах.
Завершится продажа заветных "пропусков" на Евро-2020 18-го декабря в 15:00.
Напомним, сборная Украины сыграет против Нидерландов в Амстердаме, а затем с командой Австрии в Бухаресте.
В столице Румынии подопечные Андрея Шевченко сыграют и свой заключительный групповой матч – соперник пока не определен.
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