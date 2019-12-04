Президент УЕФА предложил революционное решение по офсайдам. Футбол

Александер Чеферин хочет улучшить работу VAR.

Президент УЕФА предложил революционное решение по офсайдам
Александер Чеферин
Фото: Mirror

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о поправках в футбольные правила и работе системы VAR на Евро-2020.

"Если у вас длинный нос, то вы находитесь в офсайде, - цитирует Чеферина Mirror. - Кроме того, VAR проводит линии. Так что это субъективный рисунок объективных критериев. Поэтому мы предлагаем сделать допуск в 10-20 см.

VAR на чемпионате Европы? Мы просто обязаны. Потому что все команды будут жаловаться, когда возникнет ошибка", - отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит вопрос о введении временных замен на чемпионате Европы, в случае, если у медицинского штаба сборной возникнет подозрение в том, что игрок команды получил сотрясение мозга.

В таком случае тренер может заменить футболиста, а потом вернуть его на поле, если диагноз не подтвердится.

Фото: ввс

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
"Динамо" установило клубный антирекорд в Лиге Европы"Динамо" установило клубный антирекорд в Лиге Европы
Украина была в шаге от завоевания медали на этапе стартовавшего Кубка мира по биатлонуУкраина была в шаге от завоевания медали на этапе стартовавшего Кубка мира по биатлону
Несмотря на проигрыш "Мальмё" двое игроков "Динамо" вошли в символическую сборную недели Лиги ЕвропыНесмотря на проигрыш "Мальмё" двое игроков "Динамо" вошли в символическую сборную недели Лиги Европы
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группеСостоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе
Главный тренер сборной РоSSии жаждет встретиться с Украиной на Евро-2020Главный тренер сборной РоSSии жаждет встретиться с Украиной на Евро-2020
Блок рекламы


Похожие новости
Указ Президента о двукратном увеличении стипендий для выдающихся спортсменов - не выполняется, - олимпийский чемпионУказ Президента о двукратном увеличении стипендий для выдающихся спортсменов - не выполняется, - олимпийский чемпион
"Барселона" обошла "Реал" по числу "Золотых мячей", завоеванных игроками клуба. Футбол"Барселона" обошла "Реал" по числу "Золотых мячей", завоеванных игроками клуба. Футбол
Месси опередил ван Дейка в голосовании за "Золотой мяч" всего на 7 баллов. ФутболМесси опередил ван Дейка в голосовании за "Золотой мяч" всего на 7 баллов. Футбол
Состоялось вручение наград "Футбольные звезды Украины-2019"Состоялось вручение наград "Футбольные звезды Украины-2019"
Перед Евро-2020 Украина сыграет спарринг с чемпионами мира. ФутболПеред Евро-2020 Украина сыграет спарринг с чемпионами мира. Футбол
Украинская ассоциация футбола пояснила алгоритм покупки билетов на Евро-2020Украинская ассоциация футбола пояснила алгоритм покупки билетов на Евро-2020
Генеральный директор "Зари" признал, что в луганском клубе зарплату платят в "конверте". ФутболГенеральный директор "Зари" признал, что в луганском клубе зарплату платят в "конверте". Футбол
Президент "Александрии" за проигрыш от "Вольфсбурга" вознаградит команду премией, - главный тренер. ФутболПрезидент "Александрии" за проигрыш от "Вольфсбурга" вознаградит команду премией, - главный тренер. Футбол
Неймар и Левандовски снялись в несколько юморном видео о правилах безопасности в самолете. ФутболНеймар и Левандовски снялись в несколько юморном видео о правилах безопасности в самолете. Футбол
Турция и Австрия значительно приблизились к Украине в таблице коэффициентов УЕФА. ФутболТурция и Австрия значительно приблизились к Украине в таблице коэффициентов УЕФА. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости