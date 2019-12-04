Главный тренер сборной РоSSии жаждет встретиться с Украиной на Евро-2020

Станислав Черчесов ответил на ряд вопросов.

Главный тренер сборной РоSSии жаждет встретиться с Украиной на Евро-2020
Станислав Черчесов
Фото: kzngo.ru

Главный тренер сборной РоSSии Станислав Черчесов признался, что рад был бы сыграть против Украины в четвертьфинале или полуфинале Евро-2020.

Об этом наставник россиян рассказал, отвечая на вопрос журналиста YouTube канала "Любители".

Вопрос звучал так: Есть вероятность, что РоSSия встретиться с Украиной на Евро-2020. Что вы будете чувствовать, когда проиграете Украине?

"Во-первых, был рад с Андреем Шевченко поговорить, давно его не видел. Но если это случится, где-то в четвертьфинале или полуфинале, то буду рад с ними встретиться, с друзьями своими", - ответил наставник россиян на несколько провокационный второй вопрос.

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