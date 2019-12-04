Похудевшие и постройневшие Энди Руис и Энтони Джошуа провели открытые тренировки перед реваншем в Саудовской Аравии

7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится долгожданный второй бой между американцем мексиканского происхождения Энди Руисом (33–1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22–1, 21 КО).

На кону в бою-реванше будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые в первом поединке 1 июня Руис сенсационно отобрал у Джошуа.

Накануне этого долгожданного поединка боксеры провели открытые тренировки для СМИ и зрителей.

Показательное выступление чемпиона:

Тренировка претендента: