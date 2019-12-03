В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси

И это на фоне победы аргентинца за "Золотой мяч".

Судья Национального суда Испании Мария Тардон возобновила уголовное дело против благотворительного фонда нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Abc.es.

По данным источника, на допрос вызван свидетель Федерико Реттори, который работал в фонде в 2012-2015 годах. Он обвиняет Месси, а также его отца, брата и лиц из окружения футболиста в отмывании денег, мошенничестве, налоговых преступлениях и бухгалтерских преступлениях.

Согласно жалобе, доход фонда, который "первоначально должен был быть направлен на социальные сферы, вместо этого был перенаправлен на другие виды частной деятельности или на счета, отличные от заявленных фондом", отмечается в материалах дела.

Также фонд Месси уклонялся от уплаты налогов путем подписания десятков соглашений с зарубежными спонсорами, которые освобождаются от налогообложения в том случае, если средства идут на благотворительность. Благодаря этому фонд, материнская компания которого находится в Испании , получил около 10 млн евро.

Напомним, накануне Месси выиграл свой 6-й в карьере "Золотой мяч", как лучший футболист мира.

Добавим, что 2 года назад Месси был признан испанским правосудием виновным в уклонении от уплаты налогов и получил 21 месяц тюрьмы условно.