Бойцы ММА одновременно отправили друг друга в нокдаун: редкий случай в единоборствах

Более молодой боец оказался и более стойким.

Бойцы ММА одновременно отправили друг друга в нокдаун: редкий случай в единоборствах
Фото: Twitter

Уникальный, как для боев по смешанному единоборству, случай произошел на турнире MMA от промоушена ECE.

Соперники одновременно отправили друг друга на помост октагона мощнейшими хуками слева.

Бой между 22-летним Эдером Лопесом и 31-летним Диего Невешем закончился в самом дебюте первого раунда.

Соперники отправили друг друга в нокдаун.

При этом более молодой Эдер поднялся почти сразу, а его соперник вернуться в бой не сумел.

A Double Knockdown/KO In A CAGE!??

?: @EnfusionLIVE (ECE) pic.twitter.com/mic5LMoNaW

— Mikey Thomas (@MikeyThomasMMA) 30 ноября 2019 г.

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