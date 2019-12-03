Бойцы ММА одновременно отправили друг друга в нокдаун: редкий случай в единоборствах

Более молодой боец оказался и более стойким.

Уникальный, как для боев по смешанному единоборству, случай произошел на турнире MMA от промоушена ECE.

Соперники одновременно отправили друг друга на помост октагона мощнейшими хуками слева.

Бой между 22-летним Эдером Лопесом и 31-летним Диего Невешем закончился в самом дебюте первого раунда.

Соперники отправили друг друга в нокдаун.

При этом более молодой Эдер поднялся почти сразу, а его соперник вернуться в бой не сумел.