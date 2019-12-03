Указ Президента о двукратном увеличении стипендий для выдающихся спортсменов - не выполняется, - олимпийский чемпион

Единственный в истории Украины чемпион зимних Олимпийских игр среди мужчин Александр Абраменко не мог обойти стороной указ "О стипендиях Президента Украины для выдающихся молодых и перспективных спортсменов Украины из олимпийских видов спорта и их тренеров".

Согласно этому указу Абраменко, как чемпион Олимпиады, вместо 15 тыс. гривен должен получать стипендию в размере 32 тыс. Однако все не так просто, как казалось, потому что указ распространяется только на те достижения, которые добыты уже после того, как он вступил в силу. Это, судя по всему, расстроило нашего фристайлиста:

"Чтоб понятно было. Для тех, кто уже получает ничего не меняется. Спасибо за "улучшение". Прям очень хорошая мотивация на следующие Олимпийские игры", - цитирует олимпийского чемпиона Пхёнчхана-2018 xsport.ua.

4. Установити, що стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту, призначені в установленому порядку до набрання чинності цим Указом, виплачуються у розмірах та протягом строку, на який вони призначені».