"Барселона" обошла "Реал" по числу "Золотых мячей", завоеванных игроками клуба. Футбол

Борьба двух непримиримых соперников идет на всех фронтах.

"Барселона" обошла "Реал" по числу "Золотых мячей", завоеванных игроками клуба

Накануне Лионель Месси был признан лучшим футболистом мира, в 6-й раз в карьере выиграв "Золотой мяч".

По количеству "Золотых мячей" аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Благодаря успеху своего капитана каталонский клуб опередил своего принципиального соперника – "Реал" по количеству "Золотых мячей", завоеванных футболистами клуба.

У "Барселоны" их теперь 12, у мадридцев осталось 11.

В составе "сине-гранатовых" обладателями награды становились Луис Суарес (1960), Йохан Круифф (1973, 1974), Христо Стоичков (1994), Ривалдо (1999), Роналдиньо (2005) и Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).

У "бланкос" в разные годы приз доставался таким игрокам, как Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017) и Лука Модрич (2018).

Уточним, что Криштиану получил свой первый "Золотой мяч" в 2008 году, будучи еще игроком "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что "Золотой мяч" в 11-й раз подряд выиграл футболист, который выступает в чемпионате Испании.

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