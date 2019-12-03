Месси опередил ван Дейка в голосовании за "Золотой мяч" всего на 7 баллов. Футбол

Накануне Лионель Месси был признан лучшим футболистом мира, в 6-й раз в карьере выиграв "Золотой мяч".

Стали известны подробности голосования.

Как сообщает Get French Football News, своего ближайшего преследователя в лице защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка аргентинец опередил всего на 7 баллов. При этом отрыв второго места от третьей строчки, на которой расположился форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, составил внушительные 203 балла.

Вместе с тем, при определении итоговой тройки лидеров Месси поставили на первое место меньше раз, чем ван Дейка. Аргентинца выбрали первым 61 раз, в то время как голландца – 69.

По количеству "Золотых мячей" Лео вышел на первое место, обогнав Роналду. Предыдущим обладателем "Золотого мяча" был полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, который на этот раз не попал даже в список 30-ти номинантов.

Итоговые баллы топ-10: