Месси опередил ван Дейка в голосовании за "Золотой мяч" всего на 7 баллов. Футбол
Борьба была ожесточенной.
Накануне Лионель Месси был признан лучшим футболистом мира, в 6-й раз в карьере выиграв "Золотой мяч".
Стали известны подробности голосования.
Как сообщает Get French Football News, своего ближайшего преследователя в лице защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка аргентинец опередил всего на 7 баллов. При этом отрыв второго места от третьей строчки, на которой расположился форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, составил внушительные 203 балла.
Вместе с тем, при определении итоговой тройки лидеров Месси поставили на первое место меньше раз, чем ван Дейка. Аргентинца выбрали первым 61 раз, в то время как голландца – 69.
По количеству "Золотых мячей" Лео вышел на первое место, обогнав Роналду. Предыдущим обладателем "Золотого мяча" был полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, который на этот раз не попал даже в список 30-ти номинантов.
Итоговые баллы топ-10:
- Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 686 баллов
- Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль») – 679
- Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») – 476
- Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль») – 347
- Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 176
- Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен») – 89
- Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль») – 67
- Роберт Левандовски (Польша, «Бавария») – 44
- Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити») – 41
- Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сти») – 33.
Спорт
03.12.2019 13:10
03.12.2019 14:01