Месси опередил ван Дейка в голосовании за "Золотой мяч" всего на 7 баллов. Футбол

Борьба была ожесточенной.

Месси опередил ван Дейка в голосовании за "Золотой мяч" всего на 7 баллов
Фото: getfootballnewsfrance.com

Накануне Лионель Месси был признан лучшим футболистом мира, в 6-й раз в карьере выиграв "Золотой мяч".

Стали известны подробности голосования.

Как сообщает Get French Football News, своего ближайшего преследователя в лице защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка аргентинец опередил всего на 7 баллов. При этом отрыв второго места от третьей строчки, на которой расположился форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, составил внушительные 203 балла.

Вместе с тем, при определении итоговой тройки лидеров Месси поставили на первое место меньше раз, чем ван Дейка. Аргентинца выбрали первым 61 раз, в то время как голландца – 69.

По количеству "Золотых мячей" Лео вышел на первое место, обогнав Роналду. Предыдущим обладателем "Золотого мяча" был полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, который на этот раз не попал даже в список 30-ти номинантов.

Итоговые баллы топ-10:

  1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 686 баллов
  2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль») – 679
  3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») – 476
  4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль») – 347
  5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 176
  6. Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен») – 89
  7. Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль») – 67
  8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария») – 44
  9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити») – 41
  10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сти») – 33.

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