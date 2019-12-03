Скандал в Федерации альпинизма и скалолазания Украины: спортсмен обвинил тренера сборной в педофилии

Наставник опровергает заявление и обещает подать иск в суд на конкурентов.

Скандал в Федерации альпинизма и скалолазания Украины: спортсмен обвинил тренера сборной в педофилии
Павел Векла
Фото: ua.tribuna.com

Мастер спорта по скалолазанию Павел Векла обвинил своего бывшего тренера Артура Печия в сексуальном, психологическом и физическом насилии.

"Я профессионально занимался скалолазанием 8 лет – с 13 до 21 года. Спонсоров не было, это были средства моего тренера. Частично помогали родители, но это было очень-очень мало. Ездили на скале, тренировались у нас в зале, у меня не очень получалось в этом виде спорта. Позже ездили в Крым, жили в палатке все вместе. Начались касания, объятия. Но это не рассматривалось с точки зрения педофилии или еще чего-то. Потому отношения тренера и спортсмена всегда очень близки", - цитирует Павла xsport.ua.

При этом спортсмен отмечает, что всё началось с поездок вместе с наставником за границу.

Отметим, что на текущий момент Печий является вице-президентом Федерации альпинизма и скалолазания (ФАИС) и главным тренером сборной Украины.

Добавим, что обвинения Веклы случились перед выборами президента ФАИС, которые должны состояться 7 декабря, где Печий – один из кандидатов.

Сам Печий в социальных сетях пообещал подать иск в суд и обвинил во всем конкурентов.

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