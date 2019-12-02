Состоялось вручение наград "Футбольные звезды Украины-2019"

Фото: скриншот

На НСК "Олимпийский" состоялась торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019" - совместного проекта Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Отметим, подобные награды вручаются в 4-й раз, с 2016 года.

В итоге, лучшим футболистом года стал Тайсон ("Шахтер").

Также были названы победители в других номинациях.

Лучшая футболистка – Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1", Харьков)

Лучший тренер мужских команд – Андрей Шевченко (Сборная Украины)

Фото: скриншот Андрей Шевченко и Николай Павлов

– Роман Заев ("Восход", Старая Маячка)

Лучший голкипер среди мужчин – Андрей Пятов ("Шахтер")

Лучший голкипер среди женщин – Екатерина Самсон ("Жилстрой-2", Харьков)

Лучший легионер – Александр Зинченко ("Манчестер Сити")

11 лучших среди мужчин -

Фото: скриншот

Фото: скриншот

- Александр Петраков (юношеская сборная U-20)

Лучший арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Лучшая футбольная школа – Академия "Шахтера"

Лучший молодой футболист (до 21 года) - Виталий Миколенко ("Динамо")

Лучшая молодая футболистка (в возрасте до 19 лет) – Юлия Христюк ("ЕМС-Подолье", Винница)

Автор лучшего гола – Надежда Иванченко (женская сборная Украины, "Ладомир", Владимир-Волынский)

Лучший футзальный игрок – Кирилл Ципун (МФК "Продэксим", Херсон)

Лучший игрок по пляжному футбол – Андрей Неруш ("Евроформат-Бодон", ВИТ)

Лучший игрок в студенческом футбол – Юрий Заставецкий (Тернопольский национальный педагогический университет)

Лучший игрок с инвалидностью - Дмитрий Украинец (Киев)