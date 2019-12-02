Промоутер Усика назвал наиболее вероятного следующего соперника украинца

Дерек Чисора возглавляет шорт-лист претендентов.

Промоутер Усика назвал наиболее вероятного следующего соперника украинца
Александр Красюк
Фото: http://isport.ua

Промоутер украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил, что следующим соперником Александра, вероятнее всего, станет Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

"Чисора – наиболее вероятный соперник. Мы как раз его рассматриваем, как вариант №1.

Он согласился на бой, но мы еще не выяснили дату и статус этого поединка, и не подтвердили окончательно участие Александра", - заявил Красюк в интервью Tribuna.com.

"Если бы контракт был подписан, то была бы уже конкретика. Еще ничего не подписано. Только мы выясним все детали, то сразу подпишем", – уточнил промоутер.

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