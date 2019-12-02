Федерер - первый швейцарец, при жизни удостоенный выхода монеты со своим портретом
Родина в прямом смысле оценила своего героя.
Роджер Федерер
Фото: tennisworldusa.org
Изображение 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" в мужском одиночном разряде Роджера Федерера появится на памятных монетах, которые будут выпущены в Швейцарии, сообщается в "твиттере" Swiss Info.
Он станет первым швейцарцем, удостоенным этой чести при жизни.
23 января 2020 года выйдет серебряная монета в 20 франков. Ожидается, что в мае следующего года появится золотая монета в 50 франков, на которой также будет изображен Федерер.