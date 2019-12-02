Федерер - первый швейцарец, при жизни удостоенный выхода монеты со своим портретом

Родина в прямом смысле оценила своего героя.

Федерер - первый швейцарец, при жизни удостоенный выхода монеты со своим портретом
Роджер Федерер
Фото: tennisworldusa.org

Изображение 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" в мужском одиночном разряде Роджера Федерера появится на памятных монетах, которые будут выпущены в Швейцарии, сообщается в "твиттере" Swiss Info.

Он станет первым швейцарцем, удостоенным этой чести при жизни.

23 января 2020 года выйдет серебряная монета в 20 франков. Ожидается, что в мае следующего года появится золотая монета в 50 франков, на которой также будет изображен Федерер.

In addition to the 20-franc silver coin, a Roger Federer 50-franc gold coin is expected to be released in May 2020. #rogerfedererhttps://t.co/WRjq9ukXeZ

— swissinfo.ch (@swissinfo_en) 2 декабря 2019 г.
Правительство Швейцарии в своем заявлении по поводу выпуска памятных монет назвало Роджера самым известным швейцарцем и идеальным представителем страны.

38-летний уроженец Базеля завершит год на третьей строчке рейтинга ATP.

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