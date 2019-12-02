Харлан вручили награду победительницы общего зачета Кубка мира

Украинка второй раз подряд стала лучшей по итогам сезона.

Фото: FIE Ольга Харлан с президентом мировой федерации Алишером Усмановым (справа)

На Конгрессе FIE в Лозанне украинской саблистке Ольге Харлан была вручена награда победительницы общего зачета Кубка мира.

Напомним, в этом сезоне 29-летняя Харлан в четвертый раз в карьере выиграла индивидуальное "золото" на чемпионате мира по фехтованию, который проходил в Будапеште. До этого сильнейшая украинская саблистка выигрывала мировые первенства в Будапеште-2013, Казани-2014 и Лейцпиге-2017.

Также на ее счету в этом году победа на чемпионате Европы и призовые места на трех турнирах серии Гран-При.

Отметим, что украинка выиграла общий зачет Кубка мира второй раз кряду и четвертый раз в карьере.

Добавим, что Ольге не хватает еще одной победы до лучшего показателя в истории Украины, ведь у легендарного украинского рапириста Сергея Голубицкого пять побед в общем зачете и, при этом, четыре кряду.