Харлан вручили награду победительницы общего зачета Кубка мира

Украинка второй раз подряд стала лучшей по итогам сезона.

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Ольга Харлан с президентом мировой федерации Алишером Усмановым (справа)
Фото: FIE
Ольга Харлан с президентом мировой федерации Алишером Усмановым (справа)
На Конгрессе FIE в Лозанне украинской саблистке Ольге Харлан была вручена награда победительницы общего зачета Кубка мира.

Напомним, в этом сезоне 29-летняя Харлан в четвертый раз в карьере выиграла индивидуальное "золото" на чемпионате мира по фехтованию, который проходил в Будапеште. До этого сильнейшая украинская саблистка выигрывала мировые первенства в Будапеште-2013, Казани-2014 и Лейцпиге-2017.

Также на ее счету в этом году победа на чемпионате Европы и призовые места на трех турнирах серии Гран-При.

Отметим, что украинка выиграла общий зачет Кубка мира второй раз кряду и четвертый раз в карьере.

Добавим, что Ольге не хватает еще одной победы до лучшего показателя в истории Украины, ведь у легендарного украинского рапириста Сергея Голубицкого пять побед в общем зачете и, при этом, четыре кряду.

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