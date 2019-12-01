Украина была в шаге от завоевания медали на этапе стартовавшего Кубка мира по биатлону

Накануне в шведском Эстерсунде стартовал первый этапа Кубка мира по биатлону.

Прошли две гонки.

Открывала этап одиночная смешанная эстафета.

Наш дуэт - Анастасия Меркушина и Артем Тищенко был близок к завоеванию медалей.

Украинцы провели гонку почти идеально, кроме одной стрельбы – на шестом огневом рубеже. После двух этапов наша команда даже лидировала с приличным отрывом в 28 сек. от Германии.

Но затем случился провал на стойке у Меркушиной - из пяти выстрелов украинка лишь один отправила в цель, а тремя доппатронами закрыла лишь одну мишень. В итоге, 3 круга штрафа, после чего наша команда опустилась на 6-е место.

На последнем этапа Тищенко сумел несколько выровнять ситуации, закончив гонку 4-м.

А выиграли стартовую гонку сезона хозяева – шведы. Немцы были вторыми, а норвежцы третьими.

Швеция (2+11) 36:42,1 Германия (1+9) +18,1 Норвегия (1+16) +40,1 Украина (3+6) +56,9 Эстония (1+8) +1:01,6 США (1+16) +1:17,0

В смешанной эстафете 4х6,5 км первые 2 этапа за нашу сборную бежали Вита Семеренко и Дарья Блашко.

Вита закончила свой этап 5-й с отставанием 38 сек. от лидера – итальянки Лизы Витоцци. Дарья чуть хуже провела свой отрезок, опустившись на 7-ю позицию, проиграв итальянке Доротее Вирер еще 1 мин.

Артем Прима и Тарас Лесюк не впечатлили на дистанции ни скоростью, ни меткостью стрельбы.

В итоге, Украина завершила гонку на 15-й позиции.

А выиграла гонку сборная Италия, которая прошла стабильно все этапы.

Братья Бё вкатили на второе место Норвегию, после неудачного старта женского тандема сборной.

Третьей стала сборная Швеции.

Италия (0+9) 1:05:56,1 Норвегия (0+15) +4,1 Швеция (0+11) +59,9 РоSSия (1+13) +1:44,9 Австрия (1+10) +1:53,6 Швейцария (1+15) +1:55,5

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15. Украина (2+12) +3:52,3

Сегодня этап Кубка мира в Остерсунде продолжится мужским и женским спринтами.