Украина была в шаге от завоевания медали на этапе стартовавшего Кубка мира по биатлону

Сборная Украины вкатывается в сезон.

Украина была в шаге от завоевания медали на этапе стартовавшего Кубка мира по биатлону
Вита Семеренко
Фото: isport.ua

Накануне в шведском Эстерсунде стартовал первый этапа Кубка мира по биатлону.

Прошли две гонки.

Открывала этап одиночная смешанная эстафета.

Наш дуэт - Анастасия Меркушина и Артем Тищенко был близок к завоеванию медалей.

Украинцы провели гонку почти идеально, кроме одной стрельбы – на шестом огневом рубеже. После двух этапов наша команда даже лидировала с приличным отрывом в 28 сек. от Германии.

Но затем случился провал на стойке у Меркушиной - из пяти выстрелов украинка лишь один отправила в цель, а тремя доппатронами закрыла лишь одну мишень. В итоге, 3 круга штрафа, после чего наша команда опустилась на 6-е место.

На последнем этапа Тищенко сумел несколько выровнять ситуации, закончив гонку 4-м.

А выиграли стартовую гонку сезона хозяева – шведы. Немцы были вторыми, а норвежцы третьими.

  1. Швеция (2+11) 36:42,1
  2. Германия (1+9) +18,1
  3. Норвегия (1+16) +40,1
  4. Украина (3+6) +56,9
  5. Эстония (1+8) +1:01,6
  6. США (1+16) +1:17,0

В смешанной эстафете 4х6,5 км первые 2 этапа за нашу сборную бежали Вита Семеренко и Дарья Блашко.

Вита закончила свой этап 5-й с отставанием 38 сек. от лидера – итальянки Лизы Витоцци. Дарья чуть хуже провела свой отрезок, опустившись на 7-ю позицию, проиграв итальянке Доротее Вирер еще 1 мин.

Артем Прима и Тарас Лесюк не впечатлили на дистанции ни скоростью, ни меткостью стрельбы.

В итоге, Украина завершила гонку на 15-й позиции.

А выиграла гонку сборная Италия, которая прошла стабильно все этапы.

Братья Бё вкатили на второе место Норвегию, после неудачного старта женского тандема сборной.

Третьей стала сборная Швеции.

  1. Италия (0+9) 1:05:56,1
  2. Норвегия (0+15) +4,1
  3. Швеция (0+11) +59,9
  4. РоSSия (1+13) +1:44,9
  5. Австрия (1+10) +1:53,6
  6. Швейцария (1+15) +1:55,5

...

15. Украина (2+12) +3:52,3

Сегодня этап Кубка мира в Остерсунде продолжится мужским и женским спринтами.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площадиВ чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
Несмотря на проигрыш "Мальмё" двое игроков "Динамо" вошли в символическую сборную недели Лиги ЕвропыНесмотря на проигрыш "Мальмё" двое игроков "Динамо" вошли в символическую сборную недели Лиги Европы
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группеСостоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе
Украинские саблистки завоевали "бронзу" на этапе Кубка мираУкраинские саблистки завоевали "бронзу" на этапе Кубка мира
Фергюсон на повышенных тонах разговаривал с директором "Манчестер Юнайтед" на матче АПЛФергюсон на повышенных тонах разговаривал с директором "Манчестер Юнайтед" на матче АПЛ
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские саблистки завоевали "бронзу" на этапе Кубка мираУкраинские саблистки завоевали "бронзу" на этапе Кубка мира
Украинка Магучих признана лучшей молодой легкоатлеткой мираУкраинка Магучих признана лучшей молодой легкоатлеткой мира
Верняев взял "бронзу" на этапе Кубка мираВерняев взял "бронзу" на этапе Кубка мира
Украина заняла первое общекомандное место на чемпионате мира по смешанным боевым искусствамУкраина заняла первое общекомандное место на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам
Украинский супертяж стал чемпионом мира по кикбоксингуУкраинский супертяж стал чемпионом мира по кикбоксингу
Чемпион мира в супертяжах Уайлдер и претендент Ортис провели дуэль взглядовЧемпион мира в супертяжах Уайлдер и претендент Ортис провели дуэль взглядов
На матче квалифая Евро-2020 с участием чемпионов мира мощная струя воды окатила болельщиковНа матче квалифая Евро-2020 с участием чемпионов мира мощная струя воды окатила болельщиков
Гуламирян защитил пояс чемпиона мира WBA в крузервейтеГуламирян защитил пояс чемпиона мира WBA в крузервейте
Украина минимально обыграла Эстонию в товарищеском матчеУкраина минимально обыграла Эстонию в товарищеском матче
В Москве застрелен многократный чемпион мира по тайскому боксуВ Москве застрелен многократный чемпион мира по тайскому боксу
Последние новости
Подгружаем последние новости