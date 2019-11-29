Неймар и Левандовски снялись в несколько юморном видео о правилах безопасности в самолете. Футбол

Авиакомпания Qatar Airways может себе позволить раскошелиться на звезд футбола.

Лидеры "Баварии" и "Пари Сен-Жермен" Роберт Левандовски и Неймар, соответственно, а также двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу снялись в ролике, рассказывающем о мерах безопасности во время полетов.

Авиакомпания Qatar Airways также пригласила для видео телеведущего Джейсона Торпа и комика Росса Хатта, которые сыграли тренера и администратора по экипировке.

Левандовски в видео показал, как нужно пользоваться спасательным жилетом, Кафу надел кислородную маску, а Неймар объяснил, что такое Qsuite в бизнес-классе.

Это видео будет транслироваться в самолетах авиакомпании до конца года.

Стоит добавить, что еще полгода назад участие Неймара в сьемках рекламной кампании Qatar Airways сложно было представить, ведь титульным спонсором ПСЖ являлся прямой конкурент авиакомпании из Катарав - Fly Emirates.

Но с нового сезона на место эмиратской авиакомпании пришел известный гостиничный оператор Accor Live Limitless, также известный как ALL, с которым французский клуб подписал долгосрочный контракт.