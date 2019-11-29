За тур до окончания группового этапа Лиги Чемпионов определилась ровно половина участников 1/8 финала. Футбол

Через 2 недели пройдет заключительный тур.

За тур до окончания группового этапа Лиги Чемпионов определилась ровно половина участников 1/8 финала

Накануне завершились матчи предпоследнего тура группового этапа Лиги Чемпионов. По их результатам определись 8 команд, которые продолжат борьбу в стадии плей-офф.

В группе А свой выход в 1/8 финала обеспечили "Пари Сен-Жермен" и "Реал", причем французский клуб гарантировал себе первое место.

В группе В "Бавария" обеспечила себе лидерство, а "Тоттенхэм" занял второе место.

В группе с участием "Шахтера" известен победитель квартета – это "Манчестер Сити". За вторую путевку идет борьба между тремя командами. Всё в руках "горняков".

В группе D первое место обеспечил "Ювентус". На второе место претендуют "Атлетико" и "Байер".

В группе F "Барселона" гарантировала себе выход в стадию плей-офф с первого места. У "Интера" и "Боруссии" – по 7 очков.

И, наконец, в группе G гарантировал свой выход в следующую стадию, но не первое место – "Лейпциг". За второе место развернулась борьба между Зенитом и Лионом.

В группе Е домашней ничьей с "Наполи" (1:1) осложнил себе жизнь действующий обладатель титула – "Ливерпуль". Мерсисайдцы остаются лидерами группы, но в последнем туре подопечные Юргена Клоппа встречаются в Зальцбурге с одноименным клубом, которому достаточно выиграть и "красные" останутся за бортом плей-офф. В том, что "Наполи" обыграет дома "Генк" мало кто сомневается, разве что кроме футболистов бельгийского клуба.

В группе Н также идет ожесточенная борьба. У "Аякса" 10 очков, на 2 очка от голландцев отстают "Челси" и "Валенсия".

Напомним, заключительный тур пройдет 10-11 декабря.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ибрагимович не дрогнул перед лицом юной тхэквондисткиИбрагимович не дрогнул перед лицом юной тхэквондистки
Гуламирян защитил пояс чемпиона мира WBA в крузервейтеГуламирян защитил пояс чемпиона мира WBA в крузервейте
Первый участник Лиги Чемпионов от Украины может сняться с чемпионата из-за долгов по зарплатеПервый участник Лиги Чемпионов от Украины может сняться с чемпионата из-за долгов по зарплате
Кроме Украины еще 4 сборных Старого Света не проиграли ни одного матча в годуКроме Украины еще 4 сборных Старого Света не проиграли ни одного матча в году
Украинский супертяж стал чемпионом мира по кикбоксингуУкраинский супертяж стал чемпионом мира по кикбоксингу
Блок рекламы


Похожие новости
"Карпаты" написали открытое письмо мэру Львова Садовому – клуб может прекратить существование. Футбол"Карпаты" написали открытое письмо мэру Львова Садовому – клуб может прекратить существование. Футбол
Запорожский "Мотор" одержал первую победу в гандбольной Лиге чемпионовЗапорожский "Мотор" одержал первую победу в гандбольной Лиге чемпионов
Президент WADA выразил мнение относительно участия РоSSии на Евро-2020 и проведения финала ЛЧПрезидент WADA выразил мнение относительно участия РоSSии на Евро-2020 и проведения финала ЛЧ
"Шахтер" сумел вырвать ничью в Манчестере в матче Лиги Чемпионов (обновлено)"Шахтер" сумел вырвать ничью в Манчестере в матче Лиги Чемпионов (обновлено)
"Шахтер" сумел вырвать ничью в гостевом матче Лиги чемпионов"Шахтер" сумел вырвать ничью в гостевом матче Лиги чемпионов
Бывший вице-президент ФИФА объяснил, почему WADA не может отстранить РоSSию от футбольных турнировБывший вице-президент ФИФА объяснил, почему WADA не может отстранить РоSSию от футбольных турниров
Комитет WADA рекомендовал отстранить РоSSию от Олимпиады-2020. ФутболКомитет WADA рекомендовал отстранить РоSSию от Олимпиады-2020. Футбол
Накануне матча Лиги Чемпионов против "Шахтера" Гвардиола очень лестно отозвался о ЗинченкоНакануне матча Лиги Чемпионов против "Шахтера" Гвардиола очень лестно отозвался о Зинченко
В финале бразильского Кубке игрок исполнил один из нелепейших послематчевых пенальти в истории. ФутболВ финале бразильского Кубке игрок исполнил один из нелепейших послематчевых пенальти в истории. Футбол
Футболиста "Динамо" обвинили в насилии в отношении женщинФутболиста "Динамо" обвинили в насилии в отношении женщин
Последние новости
Подгружаем последние новости