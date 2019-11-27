"Шахтер" сумел вырвать ничью в Манчестере в матче Лиги Чемпионов (обновлено)

"Горняки" сохранили шансы на выход в плей-офф.

"Шахтер" сумел вырвать ничью в Манчестере в матче Лиги Чемпионов (обновлено)
Фото: ФК "Шахтер"

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Шахтер" на "Этихад" сыграл вничью с чемпионом Англии - "Манчестер Сити" 1:1.

По ходу матча "горняки" проигрывали, но проявили характер и заставили англичан потерять очки.

Счет в матче был открыт на 57-й минуте. Габриэль Жезус, обыграв двух защитников, сумел отдать пас на Илкая Гюндогана, который ударом низом поразил ближний угол ворот Андрея Пятова - 1:0

Гостям удалось отыграться на 69-й минуте. Додо справа сделал низом передачу в штрафную площадь хозяев и набежавший Манор Соломон практически в упор расстрелял ворота Эдерсона - 1:1.

Напомним, что в первом матче "Шахтер" проиграл дома 0:3

Ничья на "Этихад" позволила "МанСити" досрочно стать победителем группы С.

На вторую путевку в плей-офф претендуют сразу 3 команды.

Предпочтительнее шансы у "горняков", которые с 6-ю очками занимают предварительное второе место.

На 1 очко отстает загребское "Динамо".

Благодаря победе над хорватским клубом 2:0 в борьбу за выход из группы вклинилась "Аталанта", у которой в активе стало 4 очка.

В заключительном туре, который состоится 11 декабря, "Шахтер" будет принимать земляков Труффальдино, а "Динамо" в Загребе сыграет с немотивированными "горожанами".

Обновление. Обзор поединка "Манчестер Сити" - "Шахтер" - на сайте официального вещателя Лиги Чемпионов.

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