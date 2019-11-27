"Шахтер" сумел вырвать ничью в гостевом матче Лиги чемпионов

"Горняки" сохранили шансы на выход в финал.

В Манчестере на стадионе "Этихад" завершился поединок пятого тура Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" (Англия) и "Шахтером" (Украина).

В ходе матча "горняки" проигрывали, но сумели вырвать ничью и заставить англичан потерять очки.

Счет в матче Ман Сити открыл на 57-й минуте, когда Габриэль Жезус, обыграв двух защитников, сумел отдать на Гюндогана. Тотударом низом поразил ближний угол ворот Пятова.

"Горнякам" удалось отыграться на 69-й минуте. С подачи Додо Соломон отправил мяч в сетку ворот хозяев поля.

Напомним, что в первом матче "Шахтер" проиграл дома 0:3

Турнирное положение по результатам пятого тура: "Манчестер Сити" - 11 очков, "Шахтер" - 6, "Динамо" (Загреб) - 5, "Аталанта" - 4.