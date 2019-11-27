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2019-11-27
"Шахтер" сумел вырвать ничью в гостевом матче Лиги чемпионов
"Горняки" сохранили шансы на выход в финал.
Фото: ФК "Шахтер"
В Манчестере на стадионе "Этихад" завершился поединок пятого тура Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" (Англия) и "Шахтером" (Украина).
В ходе матча "горняки" проигрывали, но сумели вырвать ничью и заставить англичан потерять очки.
Счет в матче Ман Сити открыл на 57-й минуте, когда Габриэль Жезус, обыграв двух защитников, сумел отдать на Гюндогана. Тотударом низом поразил ближний угол ворот Пятова.
"Горнякам" удалось отыграться на 69-й минуте. С подачи Додо Соломон отправил мяч в сетку ворот хозяев поля.
Напомним, что в первом матче "Шахтер" проиграл дома 0:3
Турнирное положение по результатам пятого тура: "Манчестер Сити" - 11 очков, "Шахтер" - 6, "Динамо" (Загреб) - 5, "Аталанта" - 4.
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