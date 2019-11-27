"Шахтер" сумел вырвать ничью в гостевом матче Лиги чемпионов

"Горняки" сохранили шансы на выход в финал.

"Шахтер" сумел вырвать ничью в гостевом матче Лиги чемпионов
Фото: ФК "Шахтер"

В Манчестере на стадионе "Этихад" завершился поединок пятого тура Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" (Англия) и "Шахтером" (Украина).

В ходе матча "горняки" проигрывали, но сумели вырвать ничью и заставить англичан потерять очки.

Счет в матче Ман Сити открыл на 57-й минуте, когда Габриэль Жезус, обыграв двух защитников, сумел отдать на Гюндогана. Тотударом низом поразил ближний угол ворот Пятова.

"Горнякам" удалось отыграться на 69-й минуте. С подачи Додо Соломон отправил мяч в сетку ворот хозяев поля.

Напомним, что в первом матче "Шахтер" проиграл дома 0:3

Турнирное положение по результатам пятого тура: "Манчестер Сити" - 11 очков, "Шахтер" - 6, "Динамо" (Загреб) - 5, "Аталанта" - 4.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В чемпионате Бразилии голкипер совершил сэйв, отбив мяч сеткой с внешней стороны воротВ чемпионате Бразилии голкипер совершил сэйв, отбив мяч сеткой с внешней стороны ворот
Ибрагимович не дрогнул перед лицом юной тхэквондисткиИбрагимович не дрогнул перед лицом юной тхэквондистки
Гуламирян защитил пояс чемпиона мира WBA в крузервейтеГуламирян защитил пояс чемпиона мира WBA в крузервейте
Первый участник Лиги Чемпионов от Украины может сняться с чемпионата из-за долгов по зарплатеПервый участник Лиги Чемпионов от Украины может сняться с чемпионата из-за долгов по зарплате
Кроме Украины еще 4 сборных Старого Света не проиграли ни одного матча в годуКроме Украины еще 4 сборных Старого Света не проиграли ни одного матча в году
Блок рекламы


Похожие новости
Накануне матча Лиги Чемпионов против "Шахтера" Гвардиола очень лестно отозвался о ЗинченкоНакануне матча Лиги Чемпионов против "Шахтера" Гвардиола очень лестно отозвался о Зинченко
В матче НХЛ хоккеист получил серьезную травму позвоночникаВ матче НХЛ хоккеист получил серьезную травму позвоночника
Фергюсон на повышенных тонах разговаривал с директором "Манчестер Юнайтед" на матче АПЛФергюсон на повышенных тонах разговаривал с директором "Манчестер Юнайтед" на матче АПЛ
В финале бразильского Кубке игрок исполнил один из нелепейших послематчевых пенальти в истории. ФутболВ финале бразильского Кубке игрок исполнил один из нелепейших послематчевых пенальти в истории. Футбол
УАФ наказала "Динамо" за расизм фанов в матче с "Шахтером". ФутболУАФ наказала "Динамо" за расизм фанов в матче с "Шахтером". Футбол
"Свитолина помогает снять напряжение накануне матчей", - бойфренд украинки"Свитолина помогает снять напряжение накануне матчей", - бойфренд украинки
В борьбе против расизма футболисты Нидерландов показали красивый жест в матче отбора Евро-2020В борьбе против расизма футболисты Нидерландов показали красивый жест в матче отбора Евро-2020
Моуриньо возглавил клуб Английской Премьер-ЛигиМоуриньо возглавил клуб Английской Премьер-Лиги
Первый участник Лиги Чемпионов от Украины может сняться с чемпионата из-за долгов по зарплатеПервый участник Лиги Чемпионов от Украины может сняться с чемпионата из-за долгов по зарплате
Болельщики Ирака ошеломляюще отпраздновали победу над Ираном в матче квалификации ЧМ-2022Болельщики Ирака ошеломляюще отпраздновали победу над Ираном в матче квалификации ЧМ-2022
Последние новости
Подгружаем последние новости