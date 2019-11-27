МОК призвал WADA передать данные махинаций РУСАДА в Совет Европы и ЮНЕСКО

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте прокомментировал информацию о манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории и призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передать свидетельства о махинациях в Совет Европы и ЮНЕСКО.

"Что касается санкций за эти манипуляции, нам всё еще нужно их детально оценить. МОК подчеркивает, что любые санкции должны соответствовать принципам природной справедливости и уважать права человека.

МОК настаивает, что виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьезности нарушения, и поэтому приветствует санкции в отношении роSSийских властей, ответственных за нарушения", - говорится в заявлении МОК.

"Однако, учитывая серьезность манипуляций, мы настоятельно призываем WADA предпринять дальнейшие действия. Это означает, в частности, что WADA должно передать файлы в Совет Европы и ЮНЕСКО, учитывая Антидопинговую конвенцию Совета Европы и Международную конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

В конце этого процесса мы надеемся, что справедливость наконец восторжествует и что будут введены полные и надлежащие санкции", - подчеркивается в заявлении МОК.