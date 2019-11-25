3-кратный обладатель "Золотого мяча" в прямом эфире выкрикнул нацистский лозунг: "Sieg Heil"

Ван Бастен попал в скандальную ситуацию.

3-кратный обладатель "Золотого мяча" в прямом эфире выкрикнул нацистский лозунг: "Sieg Heil"
Марко ван Бастен
Фото: Аякс

Легендарный нападающий сборной Нидерландов, "Аякса" и "Милана", 3-кратный обладатель "Золотого мяча" (France Football - 1988, 1989 и 1992) Марко ван Бастен угодил в неприятную историю перед матчем 13-го тура Эредивизи между "Аяксом" и "Хераклесом" (4:1).

Во время флеш-комментария тренера гостей Франка Вормута, ван Бастен, который работает экспертом на ТВ, позволил себе произнести известный нацистский лозунг: "Sieg Heil".

Вскоре легенде пришлось приносить извинения: "Я никого не собирался шокировать, лишь хотел подшутить над немецким языком интервьюера. Прошу прощения", - заявил чемпион Европы-88.

Van Basten zegt sorry. pic.twitter.com/k4lYQZRrmL

— Geert Jan Darwinkel (@Darch) 23 ноября 2019 г.

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