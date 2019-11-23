Футболиста "Динамо" обвинили в насилии в отношении женщин

Карлос Самбрано попал в неприятную ситуацию.

Футболиста "Динамо" обвинили в насилии в отношении женщин
Карлос Самбрано
Фото: Twitter

Центрального защитника "Динамо" Карлоса Самбрано, который прошлый год провел в аренде в швейцарском "Базеле", на родине в Перу обвинили в применении насилия в отношении женщин, одна из которых, к тому же, оказалась несовершеннолетней, сообщает Libero.

Накануне на перуанском телевидении вышла программа, в которой был показан сюжет с двумя женщинами, утверждавшими, что Самбрано и его охранники избили их возле одного из ночных клубов. Пострадавшие уже написали заявления о случившемся и передали их в полицию.

"Они напали на меня, я знаю, что это были люди Карлоса Самбрано. Сам он также принимал участие в этом, он ударил меня по лицу", - заявила одна из якобы подвергшихся нападению со стороны игрока сборной Перу женщин.

Напомним, недавно Карлос пребывал в Перу, куда прилетал в расположение национальной команды для участия в товарищеском матче против Колумбии (0:1), который состоялся 16 ноября.

В текущем сезоне Самбрано не провел ни одного официального матча за первую команду "Динамо".

Отметим, что по условиям аренды "Базель" по окончании сезона 2018/19 обладал правом последующего выкупа Самбрано, но этим условием швейцарский клуб не воспользовался.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Москве застрелен многократный чемпион мира по тайскому боксуВ Москве застрелен многократный чемпион мира по тайскому боксу
Чемпиона мира и Европы по плаванию в родном Ровно заставляют платить за бассейн и не пускают к нему тренераЧемпиона мира и Европы по плаванию в родном Ровно заставляют платить за бассейн и не пускают к нему тренера
В чемпионате Бразилии голкипер совершил сэйв, отбив мяч сеткой с внешней стороны воротВ чемпионате Бразилии голкипер совершил сэйв, отбив мяч сеткой с внешней стороны ворот
Гуламирян защитил пояс чемпиона мира WBA в крузервейтеГуламирян защитил пояс чемпиона мира WBA в крузервейте
Футбольная сборная Англии провела 1000-й матч в своей историиФутбольная сборная Англии провела 1000-й матч в своей истории
Блок рекламы


Похожие новости
На Олимпийских играх-2020 женщины впервые составят 49% участниковНа Олимпийских играх-2020 женщины впервые составят 49% участников
ГПУ открыла производство в отношении Динамо из-за неуплаты налоговГПУ открыла производство в отношении Динамо из-за неуплаты налогов
В Иране женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матчВ Иране женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч
На иранском ТВ во время спортивных соревнований женщин закрывают все оголенные части телаНа иранском ТВ во время спортивных соревнований женщин закрывают все оголенные части тела
На ЧМ-2019 по легкой атлетике впервые в истории в одном спринтерском забеге встретились женщины и мужчиныНа ЧМ-2019 по легкой атлетике впервые в истории в одном спринтерском забеге встретились женщины и мужчины
В услугах футболиста сборной Украины серьезно заинтересован клуб Английской Премьер-ЛигиВ услугах футболиста сборной Украины серьезно заинтересован клуб Английской Премьер-Лиги
Четыре футболиста были госпитализированы после того, как в поле ударила молния
Футболиста "Барселоны" приговорили к 2 годам и 8 месяцам тюрьмыФутболиста "Барселоны" приговорили к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы
Громкой сенсацией завершился финал US Open у женщинГромкой сенсацией завершился финал US Open у женщин
Жену голландского футболиста прогнали со стадиона во время матча мужа в ИранеЖену голландского футболиста прогнали со стадиона во время матча мужа в Иране
Последние новости
Подгружаем последние новости