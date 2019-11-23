Суркис назвал наказание "Динамо" "полным беспределом". Футбол
Президент киевского клуба разочарован решением КДК УАФ.
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал наказание от КДК Укринской ассоциации футбола (УАФ) за расистское поведение фанатов киевлян в матче 14-го тура Favbet Лиги "Шахтер" - "Динамо" (1:0).
Напомним, столичный клуб оштрафован на 500 тыс. гривен и проведет один матч без зрителей.
"Самое корректное слово, которым можно описать происходящее - это беспредел. Это полный беспредел по отношению к "Динамо" и нашим болельщикам", - цитирует своего президента пресс-служба "Динамо".
"Это трудно объяснить с любой точки зрения. Посудите сами, по событиям матча "Шахтер" - "Динамо" ведется расследование на уровне национальной полиции. Наш клуб всячески содействует этому расследованию, мы максимально заинтересованы в его результативном завершении. На данный момент следственные действия продолжаются, а нас уже наказали по полной программе", - отметил Суркис-младший.
"КДК не только "наградил" нас максимальным штрафом, но и каким-то образом придумал проведение домашнего матча без зрителей. И кто в этой ситуации наказан? ФК "Динамо" (Киев), который последовательно и принципиально борется против всех форм дискриминации в футболе? Тысячи наших болельщиков, которые регулярно ходят на матчи в Киеве и благодаря которым "Динамо" является самой посещаемой командой Украины?", - задается риторическим вопросом президент "Динамо".
"Я не могу найти ответы на эти вопросы. Никто не может внятно объяснить - как можно закрывать домашнюю арену "Динамо" за вероятные (пока ведется следствие) нарушения на выездном стадионе? Это на сто процентов предвзятое решение по отношению как к команде, так и ее болельщикам.
Посмотрите на трибуны украинских стадионов - они практически пустые. Наш клуб будет отстаивать принципы нулевой толерантности к любой дискриминации в футболе. В том числе, и лишения права болельщиков поддержать любимую команду", - подытожил Игорь Суркис.
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