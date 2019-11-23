Суркис назвал наказание "Динамо" "полным беспределом". Футбол

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал наказание от КДК Укринской ассоциации футбола (УАФ) за расистское поведение фанатов киевлян в матче 14-го тура Favbet Лиги "Шахтер" - "Динамо" (1:0).

Напомним, столичный клуб оштрафован на 500 тыс. гривен и проведет один матч без зрителей.

"Самое корректное слово, которым можно описать происходящее - это беспредел. Это полный беспредел по отношению к "Динамо" и нашим болельщикам", - цитирует своего президента пресс-служба "Динамо".

"Это трудно объяснить с любой точки зрения. Посудите сами, по событиям матча "Шахтер" - "Динамо" ведется расследование на уровне национальной полиции. Наш клуб всячески содействует этому расследованию, мы максимально заинтересованы в его результативном завершении. На данный момент следственные действия продолжаются, а нас уже наказали по полной программе", - отметил Суркис-младший.

"КДК не только "наградил" нас максимальным штрафом, но и каким-то образом придумал проведение домашнего матча без зрителей. И кто в этой ситуации наказан? ФК "Динамо" (Киев), который последовательно и принципиально борется против всех форм дискриминации в футболе? Тысячи наших болельщиков, которые регулярно ходят на матчи в Киеве и благодаря которым "Динамо" является самой посещаемой командой Украины?", - задается риторическим вопросом президент "Динамо".

"Я не могу найти ответы на эти вопросы. Никто не может внятно объяснить - как можно закрывать домашнюю арену "Динамо" за вероятные (пока ведется следствие) нарушения на выездном стадионе? Это на сто процентов предвзятое решение по отношению как к команде, так и ее болельщикам.

Посмотрите на трибуны украинских стадионов - они практически пустые. Наш клуб будет отстаивать принципы нулевой толерантности к любой дискриминации в футболе. В том числе, и лишения права болельщиков поддержать любимую команду", - подытожил Игорь Суркис.