Суркис назвал наказание "Динамо" "полным беспределом". Футбол

Президент киевского клуба разочарован решением КДК УАФ.

Суркис назвал наказание "Динамо" "полным беспределом"
Игорь Суркис
Фото: ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал наказание от КДК Укринской ассоциации футбола (УАФ) за расистское поведение фанатов киевлян в матче 14-го тура Favbet Лиги "Шахтер" - "Динамо" (1:0).

Напомним, столичный клуб оштрафован на 500 тыс. гривен и проведет один матч без зрителей.

"Самое корректное слово, которым можно описать происходящее - это беспредел. Это полный беспредел по отношению к "Динамо" и нашим болельщикам", - цитирует своего президента пресс-служба "Динамо".

"Это трудно объяснить с любой точки зрения. Посудите сами, по событиям матча "Шахтер" - "Динамо" ведется расследование на уровне национальной полиции. Наш клуб всячески содействует этому расследованию, мы максимально заинтересованы в его результативном завершении. На данный момент следственные действия продолжаются, а нас уже наказали по полной программе", - отметил Суркис-младший.

"КДК не только "наградил" нас максимальным штрафом, но и каким-то образом придумал проведение домашнего матча без зрителей. И кто в этой ситуации наказан? ФК "Динамо" (Киев), который последовательно и принципиально борется против всех форм дискриминации в футболе? Тысячи наших болельщиков, которые регулярно ходят на матчи в Киеве и благодаря которым "Динамо" является самой посещаемой командой Украины?", - задается риторическим вопросом президент "Динамо".

"Я не могу найти ответы на эти вопросы. Никто не может внятно объяснить - как можно закрывать домашнюю арену "Динамо" за вероятные (пока ведется следствие) нарушения на выездном стадионе? Это на сто процентов предвзятое решение по отношению как к команде, так и ее болельщикам.

Посмотрите на трибуны украинских стадионов - они практически пустые. Наш клуб будет отстаивать принципы нулевой толерантности к любой дискриминации в футболе. В том числе, и лишения права болельщиков поддержать любимую команду", - подытожил Игорь Суркис.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Москве застрелен многократный чемпион мира по тайскому боксуВ Москве застрелен многократный чемпион мира по тайскому боксу
Чемпиона мира и Европы по плаванию в родном Ровно заставляют платить за бассейн и не пускают к нему тренераЧемпиона мира и Европы по плаванию в родном Ровно заставляют платить за бассейн и не пускают к нему тренера
В чемпионате Бразилии голкипер совершил сэйв, отбив мяч сеткой с внешней стороны воротВ чемпионате Бразилии голкипер совершил сэйв, отбив мяч сеткой с внешней стороны ворот
Гуламирян защитил пояс чемпиона мира WBA в крузервейтеГуламирян защитил пояс чемпиона мира WBA в крузервейте
Футбольная сборная Англии провела 1000-й матч в своей историиФутбольная сборная Англии провела 1000-й матч в своей истории
Блок рекламы


Похожие новости
В финале бразильского Кубке игрок исполнил один из нелепейших послематчевых пенальти в истории. ФутболВ финале бразильского Кубке игрок исполнил один из нелепейших послематчевых пенальти в истории. Футбол
Футболиста "Динамо" обвинили в насилии в отношении женщинФутболиста "Динамо" обвинили в насилии в отношении женщин
"Шахтер" наказан за объявления на русском языке на ОСК "Металлист" во время матча с "Динамо", - СМИ. Футбол"Шахтер" наказан за объявления на русском языке на ОСК "Металлист" во время матча с "Динамо", - СМИ. Футбол
УАФ наказала "Динамо" за расизм фанов в матче с "Шахтером". ФутболУАФ наказала "Динамо" за расизм фанов в матче с "Шахтером". Футбол
В борьбе против расизма футболисты Нидерландов показали красивый жест в матче отбора Евро-2020В борьбе против расизма футболисты Нидерландов показали красивый жест в матче отбора Евро-2020
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами. ФутболСборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами. Футбол
Клопп назвал свой самый нелюбимый стадионКлопп назвал свой самый нелюбимый стадион
Сборную Украины оглушительно встретили болельщики в аэропорту после возвращения из Сербии. ФутболСборную Украины оглушительно встретили болельщики в аэропорту после возвращения из Сербии. Футбол
В Италии футбольного тренера уволили "за неуважение к сопернику" после выигрыша его команды 27:0В Италии футбольного тренера уволили "за неуважение к сопернику" после выигрыша его команды 27:0
Матч высшей лиги по американскому футболу завершился массовой дракойМатч высшей лиги по американскому футболу завершился массовой дракой
Последние новости
Подгружаем последние новости