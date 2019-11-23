Украина заняла первое общекомандное место на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам

В активе украинской сборной 11 наград.

Украина заняла первое общекомандное место на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам
Фото: ufmma.com.ua

Сборная Украины по смешанным боевым искусствам выиграла общекомандное первенство на чемпионате мира по ММА, который проходил в Сингапуре, сообщает официальный Facebook-аккаунт Украинской Федерации смешанных боевых искусств (UF MMA).

Всего наши спортсмены завоевали 11 медалей: пять золотых, три серебряные и три бронзовые.

Победителями турнира стали Роман Сыркин (до 52,2 кг), Денис Бондарь (до 61,2 кг), Игорь Шмиголь (до 65,8 кг), Егор Костюченко (до 77,1 кг) и Валентина Семаль (до 47,6 кг).

Второе место заняли Артур Воробьев (до 77,1 кг), Эмиль Усейнов (от 93 кг) и Людмила Илюк (до 52,2 кг).

Обладателями бронзовых наград стали Дарья Иванова (до 56,7 кг), Дарья Чибисова (до 61,2 кг) и Ирина Пицик (до 72,6 кг).

Всего чемпионате принимали участие 44 сборные.

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