Украина заняла первое общекомандное место на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам
В активе украинской сборной 11 наград.
Сборная Украины по смешанным боевым искусствам выиграла общекомандное первенство на чемпионате мира по ММА, который проходил в Сингапуре, сообщает официальный Facebook-аккаунт Украинской Федерации смешанных боевых искусств (UF MMA).
Всего наши спортсмены завоевали 11 медалей: пять золотых, три серебряные и три бронзовые.
Победителями турнира стали Роман Сыркин (до 52,2 кг), Денис Бондарь (до 61,2 кг), Игорь Шмиголь (до 65,8 кг), Егор Костюченко (до 77,1 кг) и Валентина Семаль (до 47,6 кг).
Второе место заняли Артур Воробьев (до 77,1 кг), Эмиль Усейнов (от 93 кг) и Людмила Илюк (до 52,2 кг).
Обладателями бронзовых наград стали Дарья Иванова (до 56,7 кг), Дарья Чибисова (до 61,2 кг) и Ирина Пицик (до 72,6 кг).
Всего чемпионате принимали участие 44 сборные.
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