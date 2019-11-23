"Шахтер" наказан за объявления на русском языке на ОСК "Металлист" во время матча с "Динамо", - СМИ. Футбол

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение наказать "Шахтер" штрафом в размере 20 тыс. гривен за объявления на русском языке, которые прозвучали на ОСК "Металлист" во время матча 14-го тура Favbet Лиги против "Динамо" (1:0), сообщает Football24.ua.

Во время поединка арбитр встречи Николай Балакин несколько раз просил сделать объявление о недопустимости проявлений расизма. В итоге, диктор по стадиону его озвучил на русском языке.

Напомним, что 10 ноября во втором тайме вышеуказанного матча, фанаты киевского клуба имитировали звуки обезьян, тем самым проявляя расизм к игрокам донецкой команды Тайсону и Дентиньо. Игра была приостановлена на несколько минут.

Ранее КДК УАФ наказал "Динамо" матчем при пустых трибунах и штрафом в 500 тыс. гривен за расистские проявления со стороны болельщиков в игре против "Шахтера".

Также капитан "горняков" Тайсон был дисквалифицирован на один матч за неприличный жест в сторону болельщиков "Динамо". Еще на два матча бразилец дисквалифицирован условно.

Добавим, что официального подтверждения наказания "Шахтера" на сайте КДК УАФ, пока, не зафиксировано.