Команда Формулы-1 провела пит-стоп в невесомости

Бригада технической поддержки команды Формулы-1 "Ред Булл", после того как механики коллектива побили рекорд продолжительности пит-стопа на Гран-При Бразилии (1,82 сек.), решив, что на Земле им равных нет, отправились покорять космос и провели пит-стоп в невесомости.

Пит-стоп провели на высоте почти 10 тыс. метров на борту самолета Ил-76 МДК, где проводятся тренировки космонавтов в условиях искусственной невесомости, сообщается на официальном сайте австрийской команды..

С помощью специалистов государственной корпорации "Роскосмос" команда доставила свой дебютный в Формуле-1 болид - RB1 2005 года в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина в Звездном городке.

На протяжении недели 16 членов бригады прошли интенсивные курсы подготовки космонавтов, чтобы качественно выполнить многократные полеты в условиях невесомости на самолете вместе с болидом Формулы-1 и съемочной группой, состоящей из 10 человек.

Каждый полет выполнялся по параболической траектории: сначала самолет поднимался под углом в 45°, а затем пикировал в свободном падении по дуге вниз, создавая во время маневра примерно 22 секунды невесомости перед следующим взлетом.

Как оказалось, самым сложным в проведении пит-стопа было приземлить болид на пол самолета, для чего несколько механиков прикладывали немалые усилия, чтобы преодолеть невесомость болида.

Конечно, скорость пит-стопа на борту самолета была несколько ниже, чем в Бразилии . Но ведь и 1,82 сек. родились не сразу.

Видео рекордного для невесомости пит-стопа - на официальном сайте "Ред Булл".