Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тайно женились в Марокко, - СМИ

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду и его невеста, испанская модель Джорджина Родригес узаконили свои отношения, информирует El Mundo Deportivo.

Свадебная церемония была проведена в Марокко за закрытыми дверями, и эксклюзивное право на фото получил итальянский журнал "Novella 2000", который опубликует изображения в следующем номере, уточняет издание.

Пара пока не комментирует информацию, но журналисты уверены в этом из-за неосторожности (?) Джорджины, которая публично назвала Криштиану своим "мужем".

У супругов есть общая дочь Алана Мартина, родившаяся 12 ноября 2017 года.