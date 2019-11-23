"Свитолина помогает снять напряжение накануне матчей", - бойфренд украинки

Гаэль Монфис поведал об отношениях с Элиной.

"Свитолина помогает снять напряжение накануне матчей", - бойфренд украинки
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Фото: Instagram Монфис

Десятая ракетка мира Гаэль Монфис поделился подробностями романтических отношений с лидером украинского женского тенниса Элиной Свитолиной.

"У нас разные точки зрения на многие вещи, но хорошо, что мы стараемся прийти к согласию. Жизнь спортсменов высокого уровня отличается от других. Когда ты с тем, кто не занимается теннисом, то не чувствуешь себя комфортно", - цитирует Монфиса L'?quipe.

"Если встречаешься с девушкой, которая далека от тенниса, то она может, например, захотеть выпить в Нью-Йорке. Это нормально. Но мы с Элиной спокойно проводим время вместе, смотрим Netflix. Накануне матча я ощущаю напряжение и, чтобы его несколько снять, я говорю с ней о плане на игру. Конечно, время от времени мы даем друг другу советы. Когда мы разминаемся, Элина говорит, все у меня хорошо или нет", - делится подробностями Гаэль.

Напомним, в номер Свитолиной и Монфиса в Индиан-Уэллсе ворвались полицейские с оружием.

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