Чемпион мира в супертяжах Уайлдер и претендент Ортис провели дуэль взглядов

Коллеги украинца Александра Усика по супертяжелой весовой категории Деонтей Уайлдер и Луис Ортис встретились глазами перед матчем-реваншем.

При этом чемпион мира по версии WBC Уайлдер решил соригинальничать и пришел на дуэль в солнцезащитных очках.

Добавим, что первый поединок боксеров завершился в 10-м раунде победой американца техническим нокаутом.

Реванш Уайлдер - Ортис состоится в ночь на 24 ноября в Лас-Вегасе.

Напомним, свой дебютный бой в супертяжелом весе Усик выиграл, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.