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2019-11-23
Чемпион мира в супертяжах Уайлдер и претендент Ортис провели дуэль взглядов
Чемпионский бой состоится в ближайшую субботу.
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Фото: Boxing Scene
Коллеги украинца Александра Усика по супертяжелой весовой категории Деонтей Уайлдер и Луис Ортис встретились глазами перед матчем-реваншем.
При этом чемпион мира по версии WBC Уайлдер решил соригинальничать и пришел на дуэль в солнцезащитных очках.
Добавим, что первый поединок боксеров завершился в 10-м раунде победой американца техническим нокаутом.
Реванш Уайлдер - Ортис состоится в ночь на 24 ноября в Лас-Вегасе.
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