Кроме Украины еще 4 сборных Старого Света не проиграли ни одного матча в году

У подопечных Андрея Шевченко подобралась приличная компания.

Кроме Украины еще 4 сборных Старого Света не проиграли ни одного матча в году
Фото: facebook.com/uanationalfootball

В 2019 году сборная Украины одержала 7 побед, 3 встречи завершила вничью и не потерпела ни одного поражения, набрав 24 очка из 30 возможных или 80%.

По этому показателю среди 55 европейских команд украинцы делят 7-8 места с россиянами, у которых такой же процент набранных в календарном году очков.

Но подопечные Станислава Черчесова 2 матча (бельгийцам) проиграли.

Кроме украинцев не познали горечь поражения сборные Бельгии, Италии, Испании и Дании.

Причем, бельгийцы и итальянцы выиграли все свои поединки и имеют 100-процентный результат.

Больше всех мячей забили Бельгия - 40, Англия - 38 и Италия - 37.

Меньше всех пропустили также бельгийцы - 3, Италия и Турция - по 4.

Сборные европейских стран, показавшие наивысшие результат результаты в 2019 году:

игры/ победы/ ничьи/ поражения/ мячи/ очки/ %

  1. Бельгия 10 10 0 0 40-3 30 100
  2. Италия 10 10 0 0 37-4 30 100
  3. Франция 11 9 1 1 27-6 28 84,8
  4. Польша 10 8 1 1 18-5 25 83,3
  5. Турция 12 9 2 1 22-4 29 80,6
  6. РоSSия 10 8 0 2 33-8 24 80,0
  7. УКРАИНА 10 7 3 0 20-6 24 80,0
  8. Германия 10 7 2 1 33-10 23 76,7
  9. Португалия 10 7 2 1 26-7 23 76,7
  10. Англия 10 7 1 2 38-9 22 73,3
  11. Голландия 10 7 1 2 27-9 22 73,3
  12. Дания 10 5 5 0 29-8 20 66,7
  13. Хорватия 10 6 2 2 20-10 20 66,7
  14. Уэльс 10 6 2 2 12-6 20 66,7
  15. Австрия 10 6 1 3 19-9 19 63,3
  16. Словакия 10 6 1 3 19-12 19 63,3
  17. Ирландия 10 5 4 1 13-7 19 63,3
  18. Сев. Ирландия 10 6 1 3 13-15 19 63,3
  19. Швеция 12 6 4 2 25-12 22 61,1
  20. Швейцария 10 5 3 2 20-9 18 60,0
  21. Сербия 10 5 3 2 19-18 18 60,0
  22. Финляндия 12 7 0 5 18-12 21 58,3
  23. Исландия 12 6 3 3 16-13 21 58,3

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