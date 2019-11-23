Стали известны все корзины при жеребьевке Евро-2020

Сборная Украины попала в первую корзину.

Фото: uefa.org

С завершением последних матчей отборочного турнира Евро-2020, стали известны все корзины при жеребьевке финальной части турнира, сообщает euro2020.

Сборная Украины попала в первую корзину благодаря своим удачным выступлениям.

Корзина 1

1. Италия

2. Англия

3. Бельгия

4. Испания

5. УКРАИНА

6. Германия

Корзина 2

7. Франция

8. Польша

9. Швейцария

10. Хорватия

11. РоSSия

12. Нидерланды

Корзина 3

13. Португалия

14. Турция

15. Дания

16. Австрия

17. Швеция

18. Чехия

Корзина 4 (+4 команды из плей-офф Лиги Наций)

19. Финляндия

20. Уэльс

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами.

Жеребьевка состоится 30 ноября.