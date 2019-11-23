Стали известны все корзины при жеребьевке Евро-2020

Сборная Украины попала в первую корзину.

Фото: uefa.org
С завершением последних матчей отборочного турнира Евро-2020, стали известны все корзины при жеребьевке финальной части турнира, сообщает euro2020.

Сборная Украины попала в первую корзину благодаря своим удачным выступлениям.

Корзина 1

  • 1. Италия
  • 2. Англия
  • 3. Бельгия
  • 4. Испания
  • 5. УКРАИНА
  • 6. Германия

Корзина 2

  • 7. Франция
  • 8. Польша
  • 9. Швейцария
  • 10. Хорватия
  • 11. РоSSия
  • 12. Нидерланды

Корзина 3

  • 13. Португалия
  • 14. Турция
  • 15. Дания
  • 16. Австрия
  • 17. Швеция
  • 18. Чехия

Корзина 4 (+4 команды из плей-офф Лиги Наций)

  • 19. Финляндия
  • 20. Уэльс

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами.

Жеребьевка состоится 30 ноября.

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