Моуриньо возглавил клуб Английской Премьер-Лиги

Новым "домом" Жозе стал "Тоттенхэм".

Моуриньо возглавил клуб Английской Премьер-Лиги
Жозе Моуриньо
Фото: marca.com

Лондонский "Тоттенхэм" назначил новым главным тренером Жозе Моуриньо, сообщается на официальном сайте "шпор".

С португальским специалистом заключен контракт до конца сезона-2022/23.

"Я рад присоединиться клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Меня интересует и главная команда, и Академия. Работа с этими игроками - вот что меня привлекло в этом клубе", - цитирует 56-летнего Моуриньо пресс-служба "Тоттенхэма".

Моуриньо сменил в "Тоттенхэме" аргентинца Маурисио Почеттино, которого уволили накануне. Первый свой поединок под руководством Моуриньо клуб с Северного Лондона проведет в ближайшую субботу против клуба с Восточного Лондона - "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко.

Напомним, "Тоттенхэм" стал третьим английским клубом для Моуриньо. Португалец дважды возглавлял "Челси" и "Манчестер Юнайтед". При этом, именно манкунианский клуб был последним местом работы Жозе.

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