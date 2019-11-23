Моуриньо возглавил клуб Английской Премьер-Лиги

Лондонский "Тоттенхэм" назначил новым главным тренером Жозе Моуриньо, сообщается на официальном сайте "шпор".

С португальским специалистом заключен контракт до конца сезона-2022/23.

"Я рад присоединиться клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Меня интересует и главная команда, и Академия. Работа с этими игроками - вот что меня привлекло в этом клубе", - цитирует 56-летнего Моуриньо пресс-служба "Тоттенхэма".

Моуриньо сменил в "Тоттенхэме" аргентинца Маурисио Почеттино, которого уволили накануне. Первый свой поединок под руководством Моуриньо клуб с Северного Лондона проведет в ближайшую субботу против клуба с Восточного Лондона - "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко.

Напомним, "Тоттенхэм" стал третьим английским клубом для Моуриньо. Португалец дважды возглавлял "Челси" и "Манчестер Юнайтед". При этом, именно манкунианский клуб был последним местом работы Жозе.