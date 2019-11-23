Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут

Рефери моментально остановил бой.

Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Фото: Cageinside Press

На турнире ММА Probellum London прошел красочный поединок легковесов между Россом Пирсоном и Дэви Галлона.

В третьем раунде бой досрочно был остановлен.

Галлона провел редкий по красоте удар ногой с разворота, который известен под названием "раскат грома".

Пирсон рухнул без сознания.

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