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2019-11-23
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Рефери моментально остановил бой.
Фото: Cageinside Press
На турнире ММА Probellum London прошел красочный поединок легковесов между Россом Пирсоном и Дэви Галлона.
В третьем раунде бой досрочно был остановлен.
Галлона провел редкий по красоте удар ногой с разворота, который известен под названием "раскат грома".
Пирсон рухнул без сознания.
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