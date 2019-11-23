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2019-11-23
Болельщики Ирака ошеломляюще отпраздновали победу над Ираном в матче квалификации ЧМ-2022
Решающий гол был забит в компенсированное время.
Фото: Twitter
В рамках второго раунда квалификации Чемпионата мира-2022 сборная Ирака принимала принципиальных соперников из Ирана.
Матч соседей, который был сыгран на нейтральной территории – в Аммане (Иордания) завершился победой иракцев 2:1.
Причем победный мяч Алла Аббас забил на 90+2 минуте.
Радости болельщиков сборной Ирака не было предела.
Центральная площадь Багдада ревом многотысячной толпы отметила эту викторию.
После 4-х туров в группе С Ирак с 10-ю очками продолжает возглавлять турнирную таблицу.
Иран идет на третьей позиции, уступая лидеру 4 очка.
Между ними вклинился Бахрейн с 8-ю очками.
When you get one over on your arch rivals!— Sun Sport (@SunSport)
Limbs 13/10
pic.twitter.com/nC9bA8q9UG 17 ноября 2019 г.
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