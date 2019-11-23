Болельщики Ирака ошеломляюще отпраздновали победу над Ираном в матче квалификации ЧМ-2022

Решающий гол был забит в компенсированное время.

В рамках второго раунда квалификации Чемпионата мира-2022 сборная Ирака принимала принципиальных соперников из Ирана.

Матч соседей, который был сыгран на нейтральной территории – в Аммане (Иордания) завершился победой иракцев 2:1.

Причем победный мяч Алла Аббас забил на 90+2 минуте.

Радости болельщиков сборной Ирака не было предела.

Центральная площадь Багдада ревом многотысячной толпы отметила эту викторию.

После 4-х туров в группе С Ирак с 10-ю очками продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Иран идет на третьей позиции, уступая лидеру 4 очка.

Между ними вклинился Бахрейн с 8-ю очками.