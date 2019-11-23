Сборную Украины оглушительно встретили болельщики в аэропорту после возвращения из Сербии. Футбол

Команда Шевченко не проиграла ни одного матча в календарном году.

Сборную Украины оглушительно встретили болельщики в аэропорту после возвращения из Сербии
Фото: УАФ

Сборная Украины вчера поздно вечером вернулась на родину после выездной игры отборочного турнира Евро-2020 против команды Сербии (2:2).

Команду тепло встретили болельщики в аэропорту "Борисполь", сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Напомним, дружине Андрея Шевченко удалось выйти на Евро-2020 с первого места в группе, при этом не проиграв ни одного матча в течение отбора.

Всего Украина не проигрывает уже больше года – последний раз наша национальная команда проиграла 16 ноября сборной Словакии 1:2.

30 ноября в Бухаресте состоится жеребьевка финального раунда чемпионата Европы.

Украина обеспечила себе место в первой корзине.

Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ

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