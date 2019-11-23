Новостей.COM ⇒
2019-11-23
Сборную Украины оглушительно встретили болельщики в аэропорту после возвращения из Сербии. Футбол
Команда Шевченко не проиграла ни одного матча в календарном году.
Фото: УАФ
Сборная Украины вчера поздно вечером вернулась на родину после выездной игры отборочного турнира Евро-2020 против команды Сербии (2:2).
Команду тепло встретили болельщики в аэропорту "Борисполь", сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Напомним, дружине Андрея Шевченко удалось выйти на Евро-2020 с первого места в группе, при этом не проиграв ни одного матча в течение отбора.
Всего Украина не проигрывает уже больше года – последний раз наша национальная команда проиграла 16 ноября сборной Словакии 1:2.
30 ноября в Бухаресте состоится жеребьевка финального раунда чемпионата Европы.
Украина обеспечила себе место в первой корзине.
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« На матче квалифая Евро-2020 с участием чемпионов мира мощная струя воды окатила болельщиков
23.11.2019 11:15
23.11.2019 11:15
Трамп выиграл Northern Ireland Open »»
23.11.2019 11:15
23.11.2019 11:15
←+Ctrl+→